Garlasco pm | Sempio ossessionato da Chiara vide i video intimi
Il 7 giugno del 2025, in un'auto, viene ascoltato un uomo che parla da solo. Durante l'intercettazione, si sente che si riferisce a Chiara e menziona di essere ossessionato da lei. Le registrazioni rivelano inoltre che ha visionato dei video considerati intimi. Queste conversazioni sono state raccolte nell'ambito di un procedimento giudiziario che coinvolge il presunto rapporto tra l'uomo e la donna. Le parole sono state riportate dai pubblici ministeri come parte delle indagini in corso.
Parole bisbigliate, è il 7 giugno del 2025: Andrea Sempio viene intercettato mentre parla da solo in auto. Per la procura di Pavia ha visto i video intimi di Chiara Poggi e avrebbe sviluppato un'ossessione sessuale per la giovane. Per la sua difesa quelle parole non sono la prova che il 38enne abbia visto quelle immagini. Gli inquirenti insistono: quei dialoghi in auto sono come confessioni. Ma la famiglia Poggi non crede alla nuova ricostruzione della procura di Pavia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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