Garlasco pm | Sempio ossessionato da Chiara vide i video intimi

Il 7 giugno del 2025, in un'auto, viene ascoltato un uomo che parla da solo. Durante l'intercettazione, si sente che si riferisce a Chiara e menziona di essere ossessionato da lei. Le registrazioni rivelano inoltre che ha visionato dei video considerati intimi. Queste conversazioni sono state raccolte nell'ambito di un procedimento giudiziario che coinvolge il presunto rapporto tra l'uomo e la donna. Le parole sono state riportate dai pubblici ministeri come parte delle indagini in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui