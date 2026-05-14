La famiglia Poggi ha espresso fermezza riguardo alla loro posizione dopo il deposito degli atti relativi alla nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara. Secondo i rappresentanti, non ci sarebbero elementi che giustifichino una revisione del caso. La questione dei 700mila euro, che non sarebbero stati restituiti a una persona coinvolta, resta al centro delle discussioni, ma i Poggi si oppongono alla riapertura dell’indagine senza ulteriori prove concrete.

«Non ci sono elementi per la revisione», la posizione della famiglia Poggi, dopo il deposito degli atti della nuova indagine sull'omicidio di Chiara, è definitiva. Il responsabile, riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, è ancora Alberto Stasi e gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Campagna sottolineano, in vista di un'opposizione alla terza richiesta di revisione: «Gli elementi a suo carico non sono messi in discussione dalle nuove indagini». I SOSPETTI In effetti il fascicolo dei pm di Pavia su Andrea Sempio non mette in discussione gli elementi che hanno portato alla condanna di Alberto nel 2015: dall'orario della morte, perfettamente compatibile, al sangue della vittima sui pedali della bicicletta, alla quale non si fa alcun riferimento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, perché i Poggi si oppongono alla nuova inchiesta? Il nodo dei 700mila euro (che non dovrebbero restituire a Stasi)

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Garlasco, perché i Poggi si oppongono alla nuova inchiesta Il nodo dei 700mila euro

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