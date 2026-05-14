A Garlasco il dibattito pubblico si riaccende dopo le dichiarazioni ritenute offensive di una nota giornalista durante una trasmissione televisiva. La replica di un’altra protagonista del caso ha suscitato ulteriori reazioni sui social e nelle trasmissioni successive. La discussione riguarda anche le parole utilizzate e il modo in cui sono state espresse, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sui temi legati all’indagine giudiziaria. La questione si inserisce in un quadro di tensioni tra i protagonisti del dibattito mediatico.

Il caso Garlasco continua ad alimentare non solo il confronto giudiziario e investigativo, ma anche uno scontro sempre più acceso sul piano mediatico. Nelle ultime ore, al centro della discussione sono finite alcune dichiarazioni rilasciate da Selvaggia Lucarelli durante la trasmissione Real Politik, parole che hanno provocato una forte ondata di reazioni e riacceso una polemica già esistente con Albina Perri, direttrice del settimanale Giallo. Durante la trasmissione, Lucarelli ha affrontato uno dei temi emersi nella nuova inchiesta su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il riferimento è a un messaggio attribuito a Sempio, comparso in un forum dedicato alla seduzione e relativo al tema dello stupro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, nuove tensioni nel dibattito tv: le parole di Selvaggia Lucarelli scatenano polemiche, dura replica di Albina Perri

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