Durante la puntata del 13 maggio di Realpolitik, un ospite ha messo in discussione alcuni audio relativi a Sempio, affermando che per interpretarli potrebbero essere necessari strumenti come pipistrelli. La conversazione ha suscitato attenzione nel dibattito pubblico, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni sui metodi o sulle motivazioni dietro questa affermazione. La trasmissione ha continuato con altri interventi, senza ulteriori precisazioni sul tema.

Intervenuta come ospite nella puntata del 13 maggio della trasmissione Realpolitik, su Rete 4, Selvaggia Lucarelli è intervenuta sui recenti sviluppi del caso Garlasco, esprimendo forte scetticismo sulle trascrizioni degli audio dei soliloqui di Andrea Sempio, attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Tommaso Labate e Selvaggia Lucarelli durante Realpolitik su Rete 4 – X @realpolitik Lucarelli ha spiegato di volersi distanziare dal caos mediatico che in questi giorni si è scatenato dopo la chiusura delle nuove indagini sul delitto chiuse dalla Procura di Pavia, sottolineando che non c’è alcuna possibilità di fare una “ discussione lucida e civile “. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Garlasco, Lucarelli mette in dubbio gli audio su Sempio: “Servono pipistrelli per capirli”

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“Sentite cosa dice”. Garlasco, a Storie Italiane gli audio dell’intercettazione che mette nei guai Andrea SempioC’è un dettaglio, emerso nelle ultime ore, che rischia di riaccendere con forza il dibattito attorno al delitto di Garlasco.

Temi più discussi: Serena Mazzini ha analizzato i 3.355 post che Andrea Sempio ha scritto su italianseduction.club tra il 2009 e il 2016. E racconta cosa significano nella cultura digitale. - Vale Tutto; Selvaggia Lucarelli contro Le Iene sul caso Garlasco: Processi mediatici e piste false, scontro totale; Ma chi difende d’ufficio Sempio lo fa per un altro motivo (c’entra Stasi); Garlasco, la bomba di Selvaggia Lucarelli contro le indagini: Chiara gli apre in pigiama…. Così cambia tutto.

Ed eccoci qui. Una donna che giustifica un uomo che ruba le foto intime delle amiche, che normalizza il Revenge porn e lo stupro e lo mette al pari di un ragazzo che guarda porno #garlasco x.com

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