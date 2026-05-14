Garlasco il bigliettino di Sempio sulla ex Federica | Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa

Nelle indagini della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, sono stati resi noti nuovi dettagli sulla relazione tra Sempio e l’ex fidanzata. Si è scoperto che Sempio aveva scritto un bigliettino in cui si affermava che si percepiva la paura della ragazza nei suoi confronti. Questi elementi sono stati inseriti nelle verifiche in corso, mentre Andrea rimane sotto osservazione come persona coinvolta nel caso. La procura sta raccogliendo ulteriori prove per chiarire i contorni dell’accaduto.

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Emergono nuovi dettagli personali nelle indagini della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi, il caso avvenuto a Garlasco che vede oggi nuovamente sotto la lente degli investigatori Andrea Sempio. Tra gli elementi raccolti dagli inquirenti compaiono anche le dichiarazioni di una sua ex compagna, ascoltata dai carabinieri nell’ambito degli approfondimenti più recenti. La donna, indicata negli atti con il nome Federica, avrebbe avuto una relazione con Sempio durata circa tre anni, iniziata tra il 2014 e il 2015 dopo un incontro in un locale di Vigevano. La loro storia sarebbe proseguita anche nel periodo in cui, nel 2017, il nome di Sempio tornò al centro dell’attenzione investigativa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, il bigliettino di Sempio sulla ex Federica: «Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Garlasco: Andrea Sempio, l’ex fidanzata e l’appunto: «Aveva paura che le facessi qualcosa»C’è un’ex fidanzata nelle carte della procura che accusano Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Garlasco, il biglietto di Sempio sull’ex: “Aveva paura le facessi qualcosa”Il caso di Garlasco continua a tenere banco e a spingere la discussione pubblica, anche per le anomalie che presenta sul piano giuridico e... Temi più discussi: Garlasco, il mistero del bigliettino di Sempio (trovato in un cestino); Garlasco, altro bigliettino di Andrea Sempio con appunti sul delitto che aveva buttato: Da cucina a sala; Garlasco, spunta un altro biglietto che Sempio aveva buttato. I pm: Appunti sul delitto; Dentro la Notizia: Esclusivo - Ecco la verità sul biglietto di Sempio con scritto assassino Video. #garlasco Unpopular opinion Vorrei fare una considerazione su questo bigliettino scritto dal papà di Andrea e sull'intercettazione. Si sapeva che Chiara aveva staccato l’allarme alle 9:12. Mi viene quindi naturale pensare che, quando il padre dice Andrea era x.com Garlasco, il bigliettino di Andrea Sempio sull'ex ragazza: Si capiva che aveva paura le facessi qualcosaAndrea Sempio ha avuto una relazione di tre anni con una ragazza che è stata sentita dagli investigatori nell'ambito della nuova inchiesta su Garlasco ... virgilio.it Garlasco, il bigliettino di Sempio sulla ex Federica: «Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa»Emergono nuovi dettagli personali nelle indagini della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi, il caso avvenuto a Garlasco che vede oggi nuovamente sotto la lente degli investigatori ... ilgazzettino.it