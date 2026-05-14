garlasco ascoltati compagni di scuola di sempio e la ex fidanzata

A Garlasco, sono stati ascoltati alcuni compagni di scuola di Sempio e l’ex fidanzata in relazione a un video registrato a scuola. Il video si trovava sul computer di Chiara Poggi e si trovava nel suo archivio digitale. I testimoni hanno riferito che il filmato era presente sul computer per mostrarlo a un amico. La polizia ha condotto gli interrogatori nell’ambito delle indagini in corso.

I compagni di scuola di Sempio sono stati interrogati su un video, girato a scuola, che si trovava sul pc di Chiara Poggi, ma sostengono che fosse lì per mostrarlo all’amico Marco I compagni di scuola diAndrea Sempio, maturandi dell’anno scolastico 200607 presso l’Ipsia di Sannazzaro de’ Burgondi, sono statichiamati in caserma.Le domande riguardavano non solo la figura di Sempio ma anche un video, girato in classe, che è finito sul computer diChiara Poggi. Stando a quanto riportato dal giornaleRepubblica, in casermaviene ascoltata anche Federica, exfidanzata di Andrea Sempio durante la prima indagine.Tutti, comunque, sembrano essere concordi sull’idea che lui non avrebbe mai potuto uccidere Chiara.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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