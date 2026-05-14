Garfagnana | blitz dei Carabinieri tra droga e furti 4 denunciati

Nella zona della Garfagnana, i Carabinieri hanno eseguito un'operazione durante le ore notturne, coinvolgendo anche l'unità cinofila. Durante i controlli, sono stati rintracciati diversi soggetti, alcuni dei quali avevano un foglio di via, ma sono stati comunque denunciati. L'operazione ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e a vari furti. Quattro persone sono state denunciate per i reati riscontrati durante le verifiche.

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? Punti chiave Chi sono i soggetti rintracciati nonostante il foglio di via?. Come ha operato l'unità cinofila durante i controlli notturni?. Dove è stato ritrovato lo smartphone rubato al giovane di Castelnuovo?. Perché i controlli nelle frazioni isolate hanno portato a nuovi sequestri?.? In Breve Tre soggetti con foglio di via violato rintracciati nelle zone di allontanamento.. Unità cinofila individua tre persone con modiche quantità di droga.. Recuperato uno smartphone rubato a Castelnuovo tramite denuncia per ricettazione.. Controlli alcoltest su numerosi automobilisti con esito negativo in tutta la Valle.. I Carabinieri della compagnia... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Garfagnana: blitz dei Carabinieri tra droga e furti, 4 denunciati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blitz dei Carabinieri: 9 denunciati tra alcol e droga in provincia? Cosa scoprirai Chi ha guidato un trattore dopo il ritiro della patente? Quali sanzioni rischia chi rifiuta il test alcolometrico? Come sono state... Furti e droga tra Ischia e Procida: stretta dei carabinieri, un arresto e due denunciatiServizio straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Ischia tra Ischia e Procida. Temi più discussi: Blitz antidroga in Garfagnana: 20enne arrestato con cocaina pronta per lo spaccio; Maxi blitz antimafia nel Foggiano, arresti per estorsioni e omicidi; Roma, raid contro gli stranieri a Termini. Denunciati tre di estrema destra. Carabinieri, weekend di controlli straordinari in Valle: denunciati in quattroTre hanno violato il foglio di via, uno dovrà rispondere di ricettazione per uno smartphone rubato. Nessuno positivo all'alcoltest ... luccaindiretta.it Carabinieri arrestano 52enne con un chilo di marijuana in GarfagnanaUn 52enne è stato arrestato dai Carabinieri della Garfagnana per detenzione di marijuana ai fini di spaccio. La droga era destinata al mercato locale. lamilano.it