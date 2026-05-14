Dopo la partita di Champions League, si è svolto un incontro tra le parti coinvolte nel club per discutere del futuro dell’allenatore. La squadra napoletana si prepara ad attendere la conferma matematica della qualificazione alla prossima edizione della competizione europea. La qualificazione dipende dai risultati delle ultime partite di campionato, che potrebbero garantire ufficialmente l’ingresso in Champions League. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, mentre il club monitora da vicino la situazione.

Il Napoli aspetta la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League. Solo dopo arriverà il momento del confronto decisivo tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Un incontro atteso, perché dal faccia a faccia dipenderà il futuro della panchina azzurra. La situazione resta ancora aperta. Il tecnico è concentrato sul campo e vuole prima chiudere l’obiettivo europeo. Il club, invece, attende il passaggio definitivo per iniziare a programmare la prossima stagione con maggiore chiarezza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rapporto tra Conte e De Laurentiis resta solido anche sul piano personale. I due sono legati da stima e amicizia, anche attraverso le rispettive famiglie. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Futuro Conte, summit dopo la Champions: Napoli attende

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Unified Front Napoli Planning Long Term Project With Antonio Conte

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Conte-De Laurentiis, summit dopo la Champions blindata

#Conte- #DeLaurentiis, summit dopo #Pisa: il futuro al #Napoli resta in bilico – CdS x.com

Futuro Conte, summit dopo la Champions: Napoli attendeForzAzzurri.net - Futuro Conte, summit dopo la Champions: Napoli attende Il Napoli aspetta la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League. Solo ... forzazzurri.net

Napoli, futuro Conte ancora sospeso: rinviato l’incontro decisivo con De LaurentiisIl rinvio dell’incontro ha inevitabili conseguenze anche sulle strategie di mercato. Alcune decisioni, compresa quella legata al futuro di Rasmus Højlund, restano infatti subordinate alla qualificazio ... gonfialarete.com