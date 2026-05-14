Frosinone danneggia una cabina in via Marittima | denunciato cittadino comunitario

La Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un cittadino comunitario già noto alle forze dell’ordine per aver danneggiato una cabina telefonica in via Marittima. L'uomo è stato individuato dopo aver causato danni all'infrastruttura pubblica, e le autorità hanno formalizzato la denuncia per il reato di danneggiamento. La vicenda si è verificata recentemente e l’indagato è stato ascoltato dagli agenti in merito all'accaduto.

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