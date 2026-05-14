Frigoriferi lavatrici e televisori scaricati in un terreno incolto | denunciato 32enne di Monreale

Un uomo di 32 anni è stato segnalato per aver abbandonato diversi elettrodomestici, tra cui frigoriferi, lavatrici e televisori, in un terreno incolto nelle vicinanze di Partinico. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe recato sul luogo a bordo di un motocarro con un frigorifero da smaltire, e successivamente avrebbe lasciato altri apparecchi abbandonati. L’episodio è stato denunciato alle autorità competenti, che hanno avviato le indagini del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Era arrivato in contrada Margi Sottana, a Partinico, a bordo di un motocarro con un frigorifero da smaltire. Ma quando i Carabinieri della Stazione di Partinico lo hanno fermato, il quadro emerso era ben più grave di un singolo abbandono illecito. Il 32enne di Monreale — pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine — è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti. I militari hanno provveduto al sequestro dell’intera superficie, ponendola sotto vincolo per scongiurare ulteriori conferimenti e contenere il danno ambientale già prodotto al sito. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Frigoriferi, lavatrici e televisori scaricati in un terreno incolto: denunciato 32enne di Monreale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Frigo, tv e lavatrici in un terreno trasformato in discarica, denunciato un uomo a PartinicoE' sceso da un motocarro per scaricare un vecchio frigo in un terreno incolto, in contada Margi Sottana, trasformato in discarica abusiva. Lavatrici, frigoriferi, lampadine, tablet da smaltire: Agrigento è tra le peggiori d'ItaliaBrusca frenata della Sicilia nella raccolta differenziata dei Raee, i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Temi più discussi: Pianengo e Pandino - La convenienza è in negozio; Samsung abbandona il mercato dei televisori cinese; Santa Fiora, raccolta straordinaria rifiuti ingombranti il 7 maggio; Un Paese al telefono: in tutte le famiglie italiane c’è almeno un cellulare. Frigoriferi, lavatrici, robot aspirapolvere: Samsung fa un nuovo passo in avanti negli elettrodomestici con l’AIPARIGI – Tre eventi in contemporanea – a Seoul, Parigi e New York – per ribadire la propria visione della casa connessa e presentare oltre una dozzina di nuovi modelli di elettrodomestici (di cui solo ... ilsole24ore.com Haier lancia frigoriferi, lavatrici e forni con AI che anticipano le tue mosseLa scelta della location - o meglio: la venue - è tutto. Lo hanno capito quelli del team Haier per l’organizzazione del Champions Meeting 2026, occasione per l’azienda cinese di fare il punto sullo ... wired.it