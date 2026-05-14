Frigoriferi lavatrici e televisori scaricati in un terreno incolto | denunciato 32enne di Monreale
Un uomo di 32 anni è stato segnalato per aver abbandonato diversi elettrodomestici, tra cui frigoriferi, lavatrici e televisori, in un terreno incolto nelle vicinanze di Partinico. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe recato sul luogo a bordo di un motocarro con un frigorifero da smaltire, e successivamente avrebbe lasciato altri apparecchi abbandonati. L’episodio è stato denunciato alle autorità competenti, che hanno avviato le indagini del caso.
Era arrivato in contrada Margi Sottana, a Partinico, a bordo di un motocarro con un frigorifero da smaltire. Ma quando i Carabinieri della Stazione di Partinico lo hanno fermato, il quadro emerso era ben più grave di un singolo abbandono illecito. Il 32enne di Monreale — pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine — è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti. I militari hanno provveduto al sequestro dell’intera superficie, ponendola sotto vincolo per scongiurare ulteriori conferimenti e contenere il danno ambientale già prodotto al sito. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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