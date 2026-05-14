Durante la puntata di giovedì 14 maggio de L'Aria che Tira, il conduttore ha rivolto una battuta ironica rivolta a un ospite, affermando che non si trovavano su un canale cinese come Tele Pechino. La frase, pronunciata nel corso del talk show mattutino, ha suscitato reazioni tra il pubblico presente in studio e i telespettatori. Nessuna ulteriore dichiarazione o commento è stato rilasciato durante la trasmissione riguardo a questa affermazione.

“Vi voglio informare che non siete su Tele Pechino o L'Aria che Pechino”. È questa la frase ironica, ma pungente, usata da David Parenzo nel corso della puntata di giovedì 14 maggio de L'Aria che Tira, talk show mattutino di La7. Ma cosa ha scatenato il conduttore? Un discorso di Alan Friedman, giornalista americano, durante il collegamento approntato per commentare le conseguenze dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Cina: “Il presidente della Cina sta suonando Donald Trump come un violino, come un pianoforte, cioè lo sta prendendo per il naso con charme, con sfarzo, con eleganza. Perché Xi è un vero statista, è l'adulto nella stanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Friedman in brodo di giuggiole per Xi. Parenzo lo fulmina: non siamo Tele Pechino

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