Francesca Albanese tribunale Usa sospende sanzioni di Trump | Ingiusto attacco per sue critiche a Israele

Il tribunale degli Stati Uniti ha sospeso le sanzioni imposte a una studiosa, ritenendo che il governo abbia violato i suoi diritti di libertà di espressione tutelati dal Primo Emendamento. Il giudice Richard Leon ha deciso che le misure, adottate nel luglio 2025, erano un atto ingiusto legato alle critiche espresse dalla donna nei confronti di Israele. La decisione si basa sulla violazione dei principi di libertà di parola garantiti dalla Costituzione americana.

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Nel suo lavoro, l’esperta di diritto internazionale si è ampiamente focalizzata sullacampagna militare israeliana contro Hamas a Gaza, iniziata all’indomani del7 ottobre 2023. Albanese ha accusato Tel Aviv di“genocidio”e di gravi violazioni dei diritti umani nella Striscia, segnalando alcuni funzionari dello Stato ebraico allaCorte Penale Internazionale(Cpi) per un eventuale processo, tra cui il premierBenjamin Netanyahu. Il giudice distrettualeRichard Leonha infatti sancito che il governo statunitense haviolato i diritti di Albanese garantiti dalPrimo Emendamentoquando le ha imposto sanzioni nel luglio 2025, una misura che sembrava volerla punire per le sue dichiarazionicritiche nei confronti di Israele.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Francesca Albanese, tribunale Usa sospende sanzioni di Trump: “Ingiusto attacco per sue critiche a Israele” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Francesca Albanese: un tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump Tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump contro Francesca AlbaneseFrancesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of... Temi più discussi: Tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump contro Francesca Albanese; Francesca Albanese, giudice Usa sospende le sanzioni di Trump. Proteggere libertà di espressione; Tribunale Usa sospende le sanzioni imposte da Trump a Francesca Albanese; Tribunale Usa sospende le sanzioni dell'amministrazione Trump a Francesca Albanese. Francesca Albanese ottiene la sospensione delle sanzioni Usa decisa da un giudice federale di Washington. Il tribunale ha bloccato le misure volute dall’amministrazione Trump, richiamando la tutela della libertà di espressione prevista dalla... ift.tt/4SW7jlY x.com Il tribunale Usa blocca le sanzioni contro Francesca Albanese: cosa cambia ora per la relatrice ONU sulla PalestinaIl tribunale di Washington ha sospeso le sanzioni contro Francesca Albanese, stabilendo che colpire economicamente la Relatrice ONU per le sue critiche ... fanpage.it Francesca Albanese, un tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump: Tutelare la libertà di parolaIl tribunale distrettuale del District of Columbia, a Washington, ha sospeso temporaneamente le sanzioni imposte dall’amministrazione Trump contro ... blitzquotidiano.it