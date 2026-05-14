Francavilla fiori e fragole celebra la primavera | il programma

Torna anche quest'anno l'appuntamento con Francavilla fiori e fragole, manifestazione giunta alla 16esima edizione. Dalla mattina di sabato 16 maggio, piazza Sant’Alfonso, largo Orio Vergani e piazza Adriatico si riempiranno di fiori, piante, fragole, profumi, stand, prodotti tipici, street food.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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