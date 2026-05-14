Nella settimana dal 16 al 22 maggio 2026, i telespettatori di Forbidden fruit potranno seguire nuove puntate inedite caratterizzate da numerosi colpi di scena. La programmazione prevede la messa in onda quotidiana delle puntate in daytime, con episodi extra in prima serata il giovedì su Canale 5. Tra gli eventi principali, vengono annunciati la morte di Nadir e il cambiamento di Sahika, che diventa una donna ricca. Molti dettagli della trama verranno svelati durante questa settimana di trasmissioni.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 16 al 22 maggio l’appuntamento è tutti i giorni in daytime, e il giovedì sera con episodi extra in prime time su Canale 5. Al centro delle trame troveremo un piano ben congegnato du Sahika, La donna riuscirà ad avvelenare Nadir subito dopo averlo sposato, ed erediterà tutte le sue ricchezze. Ma scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 16 al 22 maggio. Le conseguenze del tracollo finanziario di Halit sono enormi, e l’imprenditore deve lasciare la prestigiosa villa sul Bosforo e trasferirsi a casa dell’ex autista Sitki con i suoi figli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 16 al 22 maggio 2026: Nadir muore, Sahika diventa una donna ricca

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