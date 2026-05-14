Fiere di Parma bilancio record Cda confermato e ora si punta a 65 milioni di ricavi
Fiere di Parma ha annunciato di aver concluso il 2025 con ricavi consolidati superiori a 55 milioni di euro, segnando un aumento del 22% rispetto all’anno precedente, quando erano stati registrati circa 45 milioni. Il Consiglio di Amministrazione è stato confermato e si mira a raggiungere un obiettivo di 65 milioni di euro di ricavi complessivi.
Fiere di Parma chiude il 2025 con ricavi consolidati superiori a 55 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto ai 45 milioni registrati nell'esercizio precedente. L'EBITDA supera i 14 milioni, l'utile netto segna un forte miglioramento rispetto all'anno precedente e la posizione finanziaria.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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