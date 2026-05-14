Fiere di Parma bilancio record Cda confermato e ora si punta a 65 milioni di ricavi

Fiere di Parma ha annunciato di aver concluso il 2025 con ricavi consolidati superiori a 55 milioni di euro, segnando un aumento del 22% rispetto all’anno precedente, quando erano stati registrati circa 45 milioni. Il Consiglio di Amministrazione è stato confermato e si mira a raggiungere un obiettivo di 65 milioni di euro di ricavi complessivi.

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Fiere di Parma chiude il 2025 con ricavi consolidati superiori a 55 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto ai 45 milioni registrati nell'esercizio precedente. L'EBITDA supera i 14 milioni, l'utile netto segna un forte miglioramento rispetto all'anno precedente e la posizione finanziaria.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Valpolicella, nuovo CDA e bilancio record: fatturato a 4,9 milioni?? Punti chiave Come verranno impiegati i 3 milioni di euro per la promozione? Chi sarà il nuovo presidente eletto dai 15 membri del CDA? Perché i... Leggi anche: Bologna Fiere, ricavi +12% a 300 milioni, Ebit +63% a 29,1 milioni Temi più discussi: Cellie (Fiere di Parma): oltre i volumi, verso filiere agroalimentari circolari e virtuose; Tuttofood 2026, primo giorno di fiera: l'Italia si apre al mondo e l’ortofrutta si fa avanti; Al via TuttoFood, 5mila espositori e 4mila buyer attesi; TuttoFood 2026: la fiera dell'agroalimentare torna a Milano dall'11 maggio. Fiere di Parma, bilancio record nel 2025. A TuttoFood +30% di presenzeLa manifestazione ha visto 70mila buyer nei primi due giorni, 18mila dall’estero. La società ha raggiunto i 55 milioni di fatturato (+22%). Obiettivo 65 milioni nel 2026 ... msn.com Tuttofood conferma l'alleanza tra Fiere di Parma e Fiera Milano RhoCon l'edizione 2026 di Tuttofood, promossa da Fiere di Parma Spa e aperta fino al 14 maggio a Fiera Milano Rho, si conferma anche la capacità di due soggetti fieristici di allearsi. (ANSA) ... ansa.it