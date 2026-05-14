Festival di Cannes 2026 | Joan Collins 92 anni un quadro di longevità con raccolto cotonato e make-up pink e gli altri beauty look sul red carpet con i nostri voti

Il Festival di Cannes 2026 è iniziato con una cerimonia di apertura che ha attirato l’attenzione di pubblico e media. Tra i protagonisti sul red carpet, si è distinta un’attrice di 92 anni, con un look caratterizzato da un make-up rosa e un abito coordinato. Oltre a lei, altri artisti hanno sfoggiato diversi stili e scelte di bellezza, creando un quadro variegato di look. La manifestazione si svolge sulla riviera francese, con la presenza di numerosi ospiti e giornalisti provenienti da tutto il mondo.

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