Fermato a Viterbo il 55enne che si fingeva corriere con le aziende così si camuffava e truccava le targhe

A Viterbo, un uomo di 55 anni è stato fermato e denunciato per tentata truffa e contraffazione di targhe. L’individuo si presentava come corriere per ingannare aziende della zona, utilizzando metodi di camuffamento e modifiche alle targhe dei veicoli. Le forze dell’ordine hanno identificato il soggetto e sequestrato i mezzi utilizzati durante le attività illecite.

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È scattata una denuncia per tentata truffa e contraffazione di targhe a Viterbo. Un cittadino italiano di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato dopo aver tentato di raggirare una ditta locale fingendosi corriere. Il tentativo di truffa ai danni dell’azienda Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto lo scorso 12 maggio 2026 e ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Viterbo. L’uomo, originario della Campania, è stato individuato grazie a un servizio di osservazione predisposto dagli investigatori dopo i primi sospetti sollevati dalla vittima del tentativo di truffa.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Fermato a Viterbo il 55enne che si fingeva corriere con le aziende, così si camuffava e truccava le targhe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Finge di essere un corriere per truffare un'azienda di Viterbo, usava targhe adesive contraffatte per il furgoncino Deruba un corriere durante le consegne: fermato con le carte di credito in manoPochi istanti, il tempo di una consegna, e il portafoglio era già sparito dal cruscotto del furgone. Temi più discussi: Viterbo – Tentato furto al Sacrario, uomo fermato dalla polizia; Bagnoregio, arrestato ricercato internazionale, deve scontare 10 anni per furti in Germania; Controlli a tappeto dei nas in tutta la Tuscia: chiuse 10 attività tra bar, pasticcerie e supermercati; Raggiunge l’ex fidanzata con un tronchese in una pizzeria a Viterbo e semina il panico, 25enne arrestato. Nepi (Viterbo), tenta di rapire una bimba di 2 anni: fermato romeno. Questa roba non e normale anche qui la magistratura e totalmente assente quasi complice. x.com Fermato a Viterbo il 55enne che si fingeva corriere con le aziende, così si camuffava e truccava le targheUn 55enne denunciato a Viterbo per tentata truffa e contraffazione di targhe: si fingeva corriere per raggirare aziende locali. virgilio.it Viterbo: si finge corriere per truffare un’azienda. Arrestato dalla Polizia di StatoNewTuscia – VITERBO – Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio, si com ... newtuscia.it