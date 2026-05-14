Fermano un' auto per un controllo cocaina e contanti | denunciato il guidatore

Durante un normale controllo di routine, la polizia locale di Jesolo ha fermato un'auto e ha trovato cocaina e una somma di denaro contante a bordo. Il conducente, un uomo di 40 anni, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti. Le operazioni sono state eseguite in un contesto di attività di controllo rafforzate in vista della stagione balneare. Nessun altro dettaglio sui successivi sviluppi.

Nel corso delle consuete attività di controllo del territorio predisposte dal nucleo di sicurezza urbana, intensificate in vista dell’imminente avvio della prossima stagione balneare, la polizia locale di Jesolo ha denunciato nei giorni scorsi un 40enne per detenzione di stupefacenti ai fini di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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