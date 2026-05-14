Tra i presidenti di Regione, due esponenti del Nord e della Lega sono i più apprezzati dai cittadini. I sondaggi recenti collocano in cima alla classifica di gradimento i governatori che rappresentano questa regione e partito politici. La loro popolarità si distingue rispetto agli altri colleghi, ma i dati non indicano altri dettagli specifici sui risultati.

Sono due governatori del Nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa, per i cittadini, Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un sondaggio di Swg all'Ansa. Dal sondaggio emerge anche che nei primi cinque posti ci sono tre presidenti delle regioni del Sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53% (+1 sul 2025), quarto Antonio Decaro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%. ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli -, peraltro nulla di inedito, perché da anni i governatori leghisti sono sempre ai primi posti di queste classifiche di gradimento dei loro cittadini».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fedriga e Stefani i più graditi tra i governatori

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