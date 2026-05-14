Farmaci oncologo Ghia | Pirtobrutinib amplia cure leucemia linfatica cronica già trattata
Un oncologo ha annunciato che il farmaco pirtobrutinib rappresenta una nuova opzione terapeutica per i pazienti con leucemia linfatica cronica (Llc) che hanno già ricevuto trattamenti di prima o seconda linea e hanno subito una ricaduta. La disponibilità di questo farmaco contribuisce ad ampliare le possibilità di cura in casi in cui le terapie precedenti non risultano più efficaci. La notizia riguarda quindi un possibile passo avanti nella gestione di questa forma di leucemia.
(Adnkronos) – “È una nuova opzione terapeutica importante nei pazienti con leucemia linfatica cronica (Llc) che hanno avuto una ricaduta dopo terapie di prima o seconda linea perché amplia ulteriormente le possibilità di trattamento quando le strategie precedenti non sono più efficaci”. Così commenta Paolo Ghia, professore ordinario di Oncologia medica presso l’Università Vita-Salute San. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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