Farmaci oncologo Ghia | Pirtobrutinib amplia cure leucemia linfatica cronica già trattata

Un oncologo ha annunciato che il farmaco pirtobrutinib rappresenta una nuova opzione terapeutica per i pazienti con leucemia linfatica cronica (Llc) che hanno già ricevuto trattamenti di prima o seconda linea e hanno subito una ricaduta. La disponibilità di questo farmaco contribuisce ad ampliare le possibilità di cura in casi in cui le terapie precedenti non risultano più efficaci. La notizia riguarda quindi un possibile passo avanti nella gestione di questa forma di leucemia.

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