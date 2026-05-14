Ex Margherita partite le prove strutturali nei padiglioni destinati a diventare spazi museali
Sono iniziate le attività di verifica strutturale e geognostica nei padiglioni 1, 2 e 3 dell'ex ospedale Margherita, che saranno trasformati in spazi museali. Le prove sono state avviate per assicurare la stabilità delle strutture prima dei lavori di riqualificazione. Le operazioni si concentrano sulle parti portanti e sul sottosuolo, senza coinvolgere ancora le fasi di ristrutturazione definitiva. La verifica avviene nel rispetto delle normative di sicurezza e per valutare le condizioni degli edifici.
Iniziate le attività per le prove strutturali e geognostiche nei padiglioni 1, 2 e 3 dell’ex ospedale Margherita destinati a diventare spazi museali. Il rup della stazione appaltante Genio Civile ha completato mercoledì 13 maggio la procedura d’affidamento dei lavori di esecuzione delle indagini. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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