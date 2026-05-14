Eroina contanti e documenti tarocchi | controlli a tappeto in Borgo Stazione
Nella serata di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli a Borgo Stazione, una delle zone più monitorate di Udine. Durante l’intervento sono stati sequestrati diversi grammi di eroina, una somma di denaro contante, documenti di guida considerati falsi e un taglierino. Le operazioni hanno coinvolto più agenti e si sono concentrate su questa area per verificare eventuali attività illecite. Il bilancio delle verifiche ha portato al sequestro di sostanze, documenti e oggetti sospetti.
Eroina, contanti, documenti di guida ritenuti falsi e un taglierino. È il bilancio del servizio straordinario di controllo effettuato nella serata di ieri nelle vie di Borgo Stazione a Udine, una delle zone più attenzionate del capoluogo friulano. L’operazione è stata condotta dai carabinieri. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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