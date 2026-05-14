Era stato espulso dall' Italia | la Polizia rintraccia e denuncia un 36enne in un hotel

Durante un controllo del territorio presso un hotel nel centro di Faenza, la polizia di Stato ha rintracciato e denunciato un uomo di 36 anni. L’individuo era stato già espulso dall’Italia in precedenza, e il suo soggiorno presso la struttura ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Durante l’operazione, sono state contestate sanzioni relative alla normativa sull’immigrazione nei confronti di due ospiti presenti nella stessa struttura. Nessun altra persona coinvolta è stata fatta oggetto di azioni legali.

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Ieri la polizia di Stato di Faenza, durante un servizio di controllo del territorio, è intervenuta presso una struttura ricettiva del centro manfredo contestando sanzioni in materia di immigrazione nei confronti di due ospiti.Gli agenti del commissariato, nel corso dell'intervento, hanno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scarcerato e subito espulso dall'Italia, la questura: «Era socialmente pericoloso»Nella giornata di domenica 1 marzo l’Ufficio Immigrazione della questura ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio... La Polizia di Stato rintraccia a Firenze in buone condizioni di salute ElenaLa Polizia di Stato rintraccia a Firenze in buone condizioni di salute Elena Rebeca BURCIOIU, scomparsa lo scorso 2 marzo da Foggia. Temi più discussi: Era stato espulso dall’Italia, 31enne fermato e arrestato alle Golosine; Espulso due anni fa, rientra illegalmente in Italia e viene fermato di notte alla guida di un furgone; Furto e lesioni, 38enne rimpatriato in Senegal; Espulso dal paese, rientra in Italia con documenti falsi: arrestato in un centro commerciale di Trento. Questa notte Wembanyama è stato espulso per questo gesto. Ha dichiarato di non averlo fatto apposta. Ecco una lista di affermazioni più plausibili: - Ti vedo un po’ ingrassata è uno dei complimenti migliori che un uomo possa fare ad una donna - Shaquille x.com Socialmente pericoloso: espulso, ma è papà di una minorenne. «Non si può»TREVISO - Era stato espulso dall’Italia perché considerato socialmente pericoloso: dopo la condanna per questioni di droga, si era reso latitante durante l’affidamento in prova, misura alternativa al ... ilgazzettino.it Sono stato espulso dal nulla il messaggio del senatore Paragone dopo l’espulsione dal M5sIl collegio dei probiviri M5s dispone l’espulsione del senatore Gianluigi Paragone. Sono stato espulso dal nulla. C’era una volta il 33%….ora.. scrive il senatore sulla carta intestata del Senato, ... affaritaliani.it