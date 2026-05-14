Nel maggio del 1986, le sale cinematografiche americane furono conquistate dall’uscita di un film che avrebbe ridefinito il genere d’azione, con un protagonista che indossava Ray-Ban e giacche di pelle. Quarant’anni più tardi, il personaggio di Pete Mitchell, interpretato da un attore ormai iconico, continua a rappresentare l’ultimo esempio di un cinema che preferisce gli attori veri rispetto alle controfigure digitali. La scena di quegli anni rimane impressa nella memoria collettiva come un momento di svolta.

E ra il maggio del 1986 quando le sale americane vennero travolte dal rombo dei motori di un F-14 Tomcat. In Italia avremmo dovuto aspettare l’autunno dello stesso anno, precisamente il 13 novembre 1986, per vedere quel giovane attore dal sorriso magnetico sfrecciare sulle piste californiane. Oggi, a 40 anni di distanza, il tempo sembra essersi fermato: Top Gun è diventato più di un film. È un pilastro dell’immaginario collettivo che ha trasformato Tom Cruise nell’ultima, vera superstar globale capace di resistere all’usura dei decenni e delle mode. “Top Gun”, la première del film originale uscito nel 1986. guarda le foto Top Gun, la genesi di un mito.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Era il 1986 quando Tom Cruise riscriveva le regole del divismo tra Ray-Ban e giacche di pelle. Quarant'anni dopo, il suo Pete Mitchell resta l'ultimo eroe di un cinema che non accetta controfigure

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