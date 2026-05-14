Fino al 15 giugno sono aperte le iscrizioni al secondo Concorso letterario dedicato a testi inediti. L’iniziativa è promossa dalla famiglia di Katia Bertasi in collaborazione con un'editrice nazionale. Il tema scelto per questa edizione è “La rinascita: storie di interruzioni, ripartenze e l’esperienza che diventa forza”. La competizione si rivolge agli autori che desiderano condividere le proprie storie attraverso la scrittura, con l’obiettivo di valorizzare narrazioni sulle trasformazioni personali e collettive.

La famiglia di Katia Bertasi, in collaborazione con Morellini Editore, indice la seconda edizione del concorso letterario per testi inediti dal tema “La rinascita: storie di interruzioni, ripartenze e l’esperienza che diventa forza”. Sono, dunque, ammessi a partecipare gli elaborati che affrontano tutte le tematiche che rientrano in tale contesto. Katia Bertasi, vittima della strage alla stazione di Bologna, era nata a Stienta (Rovigo) e viveva a Bologna con suo marito e i due figli: una bambina di 11 anni e un bambino di 15 mesi. Quando esplose la bomba, alle 10.25 del 2 agosto 1980, si trovava nello scalo ferroviario emiliano poiché presso la Cigar, una società bolognese che si occupava della ristorazione all’interno della stazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Entro il 15 Giugno sono aperte le iscrizioni al 2° Concorso letterario KATIA BERTASI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Toscana, al via il concorso per la miglior colomba artigianale: aperte le iscrizioniFirenze, 2 marzo 2026 – Ci sono ricette che non sono solo ricette: sono gesti ripetuti nel silenzio del laboratorio, lievitazioni rispettate con...

Temi più discussi: Conferma supplenza sostegno per l'a.s. 2026/27. Indicazioni alle segreterie: non spetta se alunno cambia ordine; Maker Faire Rome 2026, aperta la Call for Schools: scuole superiori candidate entro il 15 giugno; Conferma del docente di sostegno per l’a.s. 2026/2027, regole e modalità per la continuità didattica: istanze dal 16 al 29 luglio 2026; Restyling Maradona, Cosenza: progetto entro il 15 giugno. Pista? Impossibile mantenerla.

La Formazione Olimpica del CONI ha attivato la XXIII edizione del Corso per Tecnico di 4° Livello SNaQ È possibile candidarsi entro il 15 giugno 2026 I dettagli bit.ly/4nssSAk #FormazioneOlimpica x.com

Maker Faire Rome 2026, aperta la Call for Schools: scuole superiori invitate a presentare progetti innovativi entro il 15 giugnoCon nota dell’8 maggio il Ministero dell’Istruzione e del Merito segnala l’apertura della Call for Schools 2026 nell’ambito della manifestazione Maker Faire Rome – The European Edition 2026, giunt ... orizzontescuola.it

Grosseto, aperto bando Guardia Medica Turistica: 8 sedi disponibili, domanda entro il 15 maggioAperto bando per Guardia medica turistica a Grosseto, 8 sedi disponibili. Domanda entro 15 maggio, 24 ore settimanali. Info su https://albopretorio.uslsudest.toscana.it/albo/ ... maremmanews.it