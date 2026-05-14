Entro il 15 Giugno sono aperte le iscrizioni al 2° Concorso letterario KATIA BERTASI

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 15 giugno sono aperte le iscrizioni al secondo Concorso letterario dedicato a testi inediti. L’iniziativa è promossa dalla famiglia di Katia Bertasi in collaborazione con un'editrice nazionale. Il tema scelto per questa edizione è “La rinascita: storie di interruzioni, ripartenze e l’esperienza che diventa forza”. La competizione si rivolge agli autori che desiderano condividere le proprie storie attraverso la scrittura, con l’obiettivo di valorizzare narrazioni sulle trasformazioni personali e collettive.

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La famiglia di Katia Bertasi, in collaborazione con Morellini Editore, indice la seconda edizione del concorso letterario per testi inediti dal tema “La rinascita: storie di interruzioni, ripartenze e l’esperienza che diventa forza”. Sono, dunque, ammessi a partecipare gli elaborati che affrontano tutte le tematiche che rientrano in tale contesto. Katia Bertasi, vittima della strage alla stazione di Bologna, era nata a Stienta (Rovigo) e viveva a Bologna con suo marito e i due figli: una bambina di 11 anni e un bambino di 15 mesi. Quando esplose la bomba, alle 10.25 del 2 agosto 1980, si trovava nello scalo ferroviario emiliano poiché presso la Cigar, una società bolognese che si occupava della ristorazione all’interno della stazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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