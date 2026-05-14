Negli ultimi mesi sono stati segnalati diversi attacchi segreti tra Emirati Arabi Uniti e Iran, con lanci di missili provenienti da Teheran. Le forze iraniane hanno lanciato più missili contro gli Emirati rispetto a Israele, secondo fonti ufficiali. La tensione tra Abu Dhabi e Riad si è intensificata, alimentando preoccupazioni sul futuro degli equilibri nella regione del Golfo. La situazione rimane complessa e in evoluzione, senza ancora una chiara risoluzione.

? Domande chiave Come influenzerà la spaccatura tra Abu Dhabi e Riad il futuro del Golfo?. Perché l'Iran ha lanciato più missili contro gli Emirati che contro Israele?. Chi sono i membri delle Guardie Rivoluzionarie arrestati in Kuwait?. Quali infrastrutture critiche rischiano di essere distrutte dall'escalation militare?.? In Breve Teheran ha lanciato oltre 2.800 missili e droni contro infrastrutture e zone abitate emiratine.. L'attacco degli Emirati ha colpito una raffineria situata sull'isola iraniana di Lavan.. Il Kuwait ha arrestato quattro esponenti delle Guardie Rivoluzionarie nell'area di Bubiyan.. Dina Esfandiary e Turki al-Faisal evidenziano il rischio di spaccatura tra Abu Dhabi e Riad.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emirati contro Iran: attacchi segreti e l’ondata di missili di Teheran

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Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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