Sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30 si giocherà la partita tra Eintracht Francoforte e Stoccarda, con le formazioni ufficiali e le quote svelate. L’Stoccarda, allenata da Hoeness, si trova a un passo dal ritorno in Champions League dopo un anno di assenza, ma deve ottenere la vittoria sul campo dell’Eintracht per assicurarsi il risultato. La sfida segna l’ultimo turno di questa stagione di Bundesliga, con gli ospiti considerati favoriti per l’esito.

Ultimi 90 minuti di questa stagione di Bundesliga e lo Stoccarda di Hoeness è vicinissimo al ritorno in Champions dopo un anno di digiuno, serve vincere sul campo dell’Eintracht Francoforte. Gli Adler nel frattempo hanno fatto un punto nelle ultime 4 partite e sono in lotta con il Friburgo per il settimo posto, quello che assegna la qualificazione in Conference League. I ragazzi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Eintracht Francoforte-Stoccarda (sabato 16 maggio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ospiti favoriti

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Stoccarda-Eintracht Francoforte 3-2: gol e highlights | Bundesliga

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