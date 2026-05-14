Educare al Futuro | Scuola e Neuroscienze a Roma

Si è tenuto a Roma un convegno intitolato “Educare le nuove generazioni, costruire il futuro” dedicato alle neuroscienze, al contrasto degli stereotipi e alla promozione della parità di genere. L’evento ha visto la partecipazione di esperti che hanno discusso delle applicazioni delle neuroscienze nel campo dell’educazione e delle strategie per favorire un ambiente scolastico più inclusivo. Sono stati affrontati anche temi legati alla riduzione delle discriminazioni di genere e alla valorizzazione delle differenze tra i giovani.

Cosa: Convegno “Educare le nuove generazioni, costruire il futuro” su neuroscienze, contrasto agli stereotipi e parità di genere.. Dove e Quando: Teatro Bonafede dell’Istituto Comprensivo Luca Ghini, Roma, lunedì 18 maggio 2026 alle ore 17.00.. Perché: Per scoprire l’applicazione delle tecnologie immersive e dei progetti educativi innovativi al fine di prevenire la violenza di genere e promuovere l’educazione all’affettività.. Il contrasto agli stereotipi di genere e alla violenza sistemica richiede una sinergia profonda e continuativa tra mondo dell’istruzione, accademia e operatori del terzo settore. Proprio per affrontare questo tema di... 🔗 Leggi su Ezrome.it

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