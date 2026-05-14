Economia a Parma ancora in flessione i nuovi contratti | -4,4%
A Parma, anche a maggio, si mantiene la diminuzione dei nuovi contratti sottoscritti dalle imprese, con una contrazione del 4,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Rispetto ad aprile, il calo risulta leggermente meno marcato, confermando la tendenza di fondo di un mercato del lavoro in rallentamento. I dati indicano un’ulteriore diminuzione delle nuove assunzioni programmate dalle aziende locali.
Si conferma anche a maggio - con un modesto rallentamento rispetto ad aprile - la tendenza alla contrazione dei nuovi contratti che le imprese parmensi intendono attivare.Le previsioni, infatti, parlano di 4.090 nuovi contratti, un dato che segna una diminuzione di 190 unità rispetto allo stesso.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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