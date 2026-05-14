Ecco le richieste di Conte per restare al timone del Napoli

Il tecnico del Napoli ha presentato alcune richieste al club per confermare la sua permanenza sulla panchina. In attesa di un incontro tra il presidente del club e l’allenatore salentino, si conoscono le condizioni che il tecnico ha posto come necessarie per continuare la collaborazione. L’attenzione rimane alta sull’appuntamento che deciderà il futuro della guida tecnica della squadra azzurra. Nessuna altra informazione ufficiale è stata diffusa in merito alle trattative in corso.

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“La scrivania nell’ufficio del ds al centro sportivo di Castel Volturno ritroverà il suo legittimo proprietario all’inizio della prossima stagione, ma ora resta da definire il futuro della panchina. Conte e De Laurentiis stanno aspettando l’aritmetica certezza della qualificazione in Champions per sciogliere il nodo che all’improvviso è diventato un po’ più stretto nell’ultimo periodo. Difficile davvero immaginare che non abbiano già chiacchierato su quel che sarà, soprattutto perché tra loro e le rispettive famiglie c’è un solido rapporto di amicizia e affetto reciproci. Ma in questa fase il tecnico preferisce concentrarsi insieme con la squadra sulla Champions”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lo sfogo di Antonio Conte al termine di Napoli-Chelsea Sullo stesso argomento Conferma Conte a Napoli, le richieste al presidente Aurelio De LaurentiisIl futuro di Antonio Conte sulla panchina della SSC Napoli entra in una fase decisiva. L’ipotesi #Conte-ter prende quota: il tecnico azzurro potrebbe accettare le richieste di #DeLaurentiis Il Mattino: Conte non si opporrà alla riduzione dei costi. Potrebbe anche prendere quota l’ipotesi di un prolungamento di un altro anno, fino al 2028 ilnapolist x.com Ecco le richieste di Conte per restare al timone del NapoliForzAzzurri.net - Le richieste del tecnico per rimanere sulla panchina azzurra. In attesa dell'incontro tra il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il tecnico ... forzazzurri.net Gli intoccabili di Conte: ecco chi vuole che rimanga a NapoliAntonio Conte ha le idee chiare sul futuro del Napoli. In vista del confronto con Aurelio De Laurentiis, il tecnico azzurro avrebbe già individuato i ... dailynews24.it