Droga e armi primi interrogatori per gli arrestati | tutti in silenzio
Sono stati eseguiti i primi interrogatori di garanzia in seguito agli arresti effettuati nell’ambito dell’operazione “Pac-man”. La squadra mobile ha portato in carcere 16 persone accusate di aver commesso reati come estorsioni, detenzione e porto illegale di armi, munizioni e ordigni esplosivi, oltre a ricettazione ed evasione. Tutti gli arrestati hanno scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
Primi interrogatori di garanzia dopo gli arresti eseguiti nei giorni scorsi nell'ambito dell'operazione “Pac-man”, condotta dalla squadra mobile, che ha portato a 16 arresti per estorsioni, detenzione e porto illegale di armi, di munizioni e ordigni esplosivi, ricettazione, evasione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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