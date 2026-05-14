Droga e armi primi interrogatori per gli arrestati | tutti in silenzio

Sono stati eseguiti i primi interrogatori di garanzia in seguito agli arresti effettuati nell’ambito dell’operazione “Pac-man”. La squadra mobile ha portato in carcere 16 persone accusate di aver commesso reati come estorsioni, detenzione e porto illegale di armi, munizioni e ordigni esplosivi, oltre a ricettazione ed evasione. Tutti gli arrestati hanno scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

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Primi interrogatori di garanzia dopo gli arresti eseguiti nei giorni scorsi nell'ambito dell'operazione “Pac-man”, condotta dalla squadra mobile, che ha portato a 16 arresti per estorsioni, detenzione e porto illegale di armi, di munizioni e ordigni esplosivi, ricettazione, evasione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Sullo stesso argomento Escort per calciatori a Milano, oggi gli interrogatori per gli arrestatiSono iniziati davanti alla gip di Milano, Chiara Valori, gli interrogatori di garanzia dei 4 arrestati ai domiciliari nell’inchiesta della... Narcotrafficanti arrestati: sequestrate Ferrari, armi e drogaUn'operazione della Guardia di finanza, tra Italia e Spagna, ha portato a venti arresti e al sequestro di droga, contanti, auto di lusso e armi. Temi più discussi: Gli affari della droga, le estorsioni e gli arsenali di armi: il gruppo era pronto a una guerra criminale; Traffico di droga, estorsione e armi: sgominata associazione a Roma vicina a clan Senese; Droga e armi clandestine in Salento, a Veglie un 28enne finisce ai domiciliari; Armi, droga e telescopio: denunciato un 26enne di Portula. Mafia, droga e armi a #Bari: 23 condanne in Codice interno. Inflitte pene anche a Tommy il cantante e al boss Palermiti x.com Latina, operazione Pac-Man: armi, esplosivi e droga, 16 misure cautelari nel blitz della PoliziaOperazione Pac-Man a Latina: 16 misure cautelari, 22 perquisizioni, sequestri di armi, esplosivi e droga nel capoluogo pontino. ilquotidianodellazio.it Strongoli, commerciante in carcere per droga e armiEseguito un provvedimento dopo il rigetto del ricorso: un sequestro di stupefacenti ingente e di armi clandestine rimosso dal mercato locale ... ilcrotonese.it