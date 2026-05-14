Secondo un commento recente, i leader europei si trovano ad affrontare sfide significative nel coordinare le risposte a livello comunitario. L’intervento sottolinea che le iniziative adottate dai ventisette paesi dell’Unione Europea spesso risultano insufficienti per rispondere alle esigenze attuali. È stato inoltre evidenziato che, in questa fase, si rende necessario un approccio più pragmatico e federalista, piuttosto che continuare a fare affidamento su un’azione collettiva che si dimostra inadeguata.

"La nostra esperienza attuale è che l'azione al livello dei ventisette spesso non riesce a fornire ciò che il momento richiederebbe. Il risultato è un'azione che può risultare talmente inadeguata alla portata della sfida da diventare peggio dell'inazione. Dobbiamo spezzare questo ciclo. I Paesi che sentono il peso di questo momento in modo più acuto, e capiscono che la finestra per l'azione non rimarrà aperta indefinitamente, devono essere liberi di andare avanti. Questo è ciò che ho chiamato federalismo pragmatico ". A dirlo è Mario Draghi nel intervento a Aquisgrana, dove è stato insignito del Premio Carlo Magno. "In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Draghi: "Noi europei ora davvero soli insieme. Azione a 27 inadeguata, serve federalismo pragmatico"

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