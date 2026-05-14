Venezia, 14 maggio 2026 – Sono state annunciate le nove spiagge del Veneto che otterranno la Bandiera Blu nel 2026. Questa certificazione viene assegnata in base a criteri relativi a qualità delle acque, gestione ambientale e servizi offerti ai visitatori. Le località premiate si trovano lungo la costa veneta e rappresentano alcune delle mete più frequentate della regione durante la stagione balneare. L’elenco ufficiale viene pubblicato ogni anno e riguarda le spiagge che rispondono agli standard richiesti.

Venezia, 14 maggio 2026 – I turisti potranno apprezzare per le sue ‘eccellenze’ la costiera venera. Le Bandiere Blu 2026 sono state assegnate dalla Foundation for Environmental Education (FEE) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici e annunciate questa mattina alla presenza dei sindaci, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta a Roma presso la sede del CNR. È intervenuto il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Le spiagge confermate. Nel litorale della Provincia di Venezia, sono sette i comuni e spiagge confermate anche per il 2026 con la ‘bandiera blu’. Si tratta di Bibione (San Michele al Tagliamento), Caorle, Eraclea mare (Eraclea), Lido di Jesolo, Cavallino Treporti, Lido di Venezia e Sottomarina-Isola Verde (Chioggia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dove sono le 9 Bandiere blu 2026 del Veneto

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