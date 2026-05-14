Domenica 17 maggio torna Camucia in Fiera

Domenica 17 maggio si tiene a Camucia l'edizione annuale di «Camucia in Fiera». La manifestazione coinvolge il commercio ambulante e di vicinato, con bancarelle di prodotti locali e specialità gastronomiche. Sono presenti anche esposizioni di auto d'epoca, che attirano appassionati e visitatori della zona. La fiera si svolge in diverse aree della città, offrendo un'ampia varietà di stand e attività.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – . Una giornata dedicata al commercio ambulante e di vicinato, prodotti tipici ed auto d'epoca. «Camucia in fiera» torna domenica 17 maggio con una giornata intera dedicata allo shopping, al divertimento e alla promozione di Camucia. L'iniziativa è promossa ed organizzata da Comune di Cortona e da Confesercenti Arezzo, con il contributo della Banca Popolare di Cortona, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e la collaborazione dell'associazione Cautha e della Pro Loco di Camucia. Per tutto il giorno a Camucia saranno in mostra prodotti...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domenica 17 maggio torna «Camucia in Fiera» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tutti compatti in vista degli spareggi. L’Ascoli torna in campo domenica 17 maggioI bianconeri entreranno in scena ai ’quarti’ di finale dei Playoff di Lega Pro (denominati Secondo Turno Nazionale). Domenica 17 maggio: torna l’iniziativa culturale Sulle orme di San Donato in AvaneArezzo, 8 maggio 2026 – Domenica 17 maggio torna l'attività dell'Associazione Culturale “San Donato in Avane” che è stata costituita ufficialmente... Temi più discussi: Domenica 17 maggio torna la 29ª Marcia Città di Chiavari: modifiche temporanee alla viabilità; CIRIÉ IN FIORE: domenica 17 maggio torna in via Vittorio Emanuele II, la mostra mercato dedicata ai colori e ai profumi della primavera; Piano City Milano. Dal 15 al 17 maggio torna il festival diffuso che ridisegna la città con oltre 250 concerti in più di 140 luoghi; La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026. Grottammare capitale del triathlon, torna l'Adriatic Series Sprint. Domenica 17 maggio atleti da tutta Italia tra sport, turismo e valorizzazione territorio #ANSA x.com Domenica 17 maggio oltre 60 dimore storiche piemontesi aprono le loro porte al pubblico: quali nel torinese?TORINO – Torna anche nel 2026 la Giornata dei Castelli Aperti, l’iniziativa dedicata alla scoperta del patrimonio storico e architettonico piemontese. L’evento coinvolgerà oltre 60 dimore storiche ... quotidianopiemontese.it Domenica 17 maggio: torna l’iniziativa culturale Sulle orme di San Donato in AvaneUna serie di attività domenica 17 maggio per l’Associazione Culturale San Donato in Avane, borgo fantasma tornato a vivere grazie al’impegno di Piero Secciani, Adelmo Brogi e Piero Romanelli ... msn.com