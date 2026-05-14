Diritti in Comune | Piano casa Conti come Salvini non dice la verità

Negli ultimi giorni, sui quotidiani sono apparse dichiarazioni del sindaco riguardo alla gestione della questione abitativa da parte della sua amministrazione. Il primo cittadino ha espresso soddisfazione per le azioni intraprese, paragonando le sue scelte a quelle di altri esponenti politici. Tuttavia, le affermazioni del sindaco sono state messe in discussione da alcuni gruppi cittadini, che hanno richiesto un'analisi più approfondita sui risultati concreti delle politiche adottate. La discussione continua a ruotare intorno alle modalità e all’efficacia delle misure messe in campo.

Leggiamo sui quotidiani le dichiarazioni del sindaco Conti che si compiace della gestione della questione abitativa da parte della sua giunta; parole a fronte delle quali è indispensabile cercare di riportare la discussione su un piano di verità.Il sindaco racconta numeri che nascondono ben altro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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