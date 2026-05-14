Dialogo con un padre scomparso | Paola De Crescenzo apre il ciclo letterario della Tenuta Vannulo

Venerdì 15 maggio, alle 18, la Tenuta Vannulo di Capaccio Paestum dà il via a "Incontri d'autore", rassegna letteraria in programma fino al 5 giugno. Ad aprire il ciclo è Paola De Crescenzo, figlia di Luciano, con il volume Chi non muore si rivede (Mondadori), in dialogo con Carmen Arzano.Il.🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Paola De Crescenzo, intervista all’attrice in teatro con Emma: “Le ombre che ci abitano”

Lutto per l’assessora Paola Romano: è scomparso il padre Franco, storico professore del Panetti“In questi mesi duri di malattia di mio padre in ospedale, una cosa mi ha sempre strappato un sorriso: ad un certo punto c’era sempre qualche suo ex...

Si parla di: Capaccio Paestum, 'Incontri d'autore' alla Tenuta Vannulo: ospite Paola De Crescenzo.

La figlia Paola: Così in un libro ridò vita alla saggezza di mio padre Luciano De CrescenzoImmaginava la morte come un semplice sfratto di casa, con una certa nostalgia per ciò che avrei lasciato e un pizzico di curiosità per quello che sarei andato a conoscere. C’è tanto di Luciano De ... repubblica.it

LIBRI - Chi non muore si rivede di Paola e Luciano De Crescenzo, la presentazione a Napoli il 6 maggioMercoledì 6 maggio, alle ore 18.30, presso la Libreria Feltrinelli in Piazza dei Martiri, Napoli, Paola De Crescenzo presenta Chi non muore si rivede. Dialoghi tra un padre nell'al di lá e una figlia ... napolimagazine.com