Detti popolari | Se' l pioeuv al dì de l' ascensa per quaranta dì sen minga senza

Un vecchio detto lombardo recita che se piove nel giorno della festa di ascensione, continuerà a piovere per quaranta giorni consecutivi. Questo modo di dire si ripresenta in un maggio caratterizzato da frequenti piovaschi, portando alla mente questa tradizione popolare. La frase, tramandata nel tempo, riflette le credenze di un passato contadino riguardo al clima e alle stagioni, e quest’anno sembra trovare una nuova attualità tra le piogge frequenti di questo mese.

Se'l pioeuv al dì de l'ascensa per quaranta dì sen minga senza. Un vecchio detto lombardo che in questo maggio così piovoso torna alla memeria. E infatti, oggi, 14 maggio 2026, giorno dell'Ascensione, è in corso una allerta meteo per pioggia e grandine.Lo traduciamo per chi non fosse pratico con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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