Derby Roma-Lazio vince la Lega Serie A | si giocherà domenica alle 12

Nella giornata di oggi è stato confermato che il derby di Roma tra le squadre locali si disputerà domenica alle 12, dopo l'accordo raggiunto tra le parti coinvolte. La stessa decisione riguarda anche altre partite importanti in programma per la corsa alla qualificazione in Champions League, tra cui le sfide tra Como e Parma, Genoa e Milan, Juventus e Fiorentina, e Pisa e Napoli. La programmazione delle partite è stata modificata rispetto alle date precedenti, rispettando quanto stabilito nelle ultime riunioni ufficiali.

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AGI - Alla fine l' accordo è stato raggiunto: il derby di Roma e le altre partite cruciali per la corsa Champions ( Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli ) si giocheranno alle 12 di domenica. Il Tar - investito della questione dalla Lega Serie A con un ricorso contro la decisione della Prefettura di posticipare la stracittadina a lunedì sera - ha invitato le parti a trovare un accordo e così è stato. L' intesa è stata raggiunta durante la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta in serata in Prefettura, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Derby Roma-Lazio, vince la Lega Serie A: si giocherà domenica alle 12 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA - LAZIO CREATORS FOOTBALL LEAGUE OPEN CUP | GIORNATA 3 Sullo stesso argomento Il Derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12AGI - Il derby Roma-Lazio si giocherà alle ore 12 di domenica prossima, 17 maggio. Se la Lazio gioca così nel derby di domenica la Roma vince in carrozza #CoppaItaliaFrecciarossa x.com L'Inter vince la Coppa Italia 2025/26, il loro 10° titolo nella competizione, dopo aver battuto la Lazio 2-0 in finale reddit Derby, vince la Lega A Domenica alle 12 si giocano Roma-Lazio e le altre quattro sfide ChampionsCambio orario In seguito all'anticipo del derby di Roma, cambia completamente il programma della 37esima giornata di Serie A. Altre quattro partite coinvolte nel cambiamento d'orario alle 12 di domeni ... msn.com Derby Roma-Lazio alle 12: dietrofront della Prefettura dopo le proteste. Vince la linea della Lega Serie ADerby Roma-Lazio e sfide decisive per la Champions anticipate alle 12 di domenica 17 maggio: la Prefettura cambia idea dopo le proteste dei tifosi e prevale la linea della Lega Serie A. tuttojuve.com