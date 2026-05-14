Decreto fiscale il governo pone la fiducia e le opposizioni insorgono | Incapaci di affrontare la crisi sociale
Il governo ha posto la fiducia sul decreto fiscale durante l'esame in Senato, dove sono stati presentati oltre 400 emendamenti. La discussione si è conclusa ieri, segnando il passaggio della legge attraverso questa fase. Le opposizioni hanno manifestato critiche, accusando il governo di non riuscire a gestire adeguatamente la crisi sociale. La discussione parlamentare continua, mentre il decreto si avvicina alla sua definitiva approvazione.
Durante l'esame in Senato per convertire il provvedimento in legge sono stati presentati oltre 400 emendami, l'esame dei quali è terminato ieri. Tra quelli approvati c’è la proposta della Lega che estende anche alla rottamazione quinques delle cartelle esattoriali i 5 giorni di tolleranza sul ritardato pagamento delle rate, mentre non è passata la misura sul divieto di telemarketing aggressivo esteso agli operatori delle telecomunicazioni. Le opposizioni accusano il governo di rincorrere emergenze senza avere una vera e propria strategia economica Il governo ha deciso di porre laquestione di fiducia sul Decreto fiscale. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il ParlamentoLuca Ciriani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sullo stesso argomento
Dl Sicurezza, le opposizioni scatenano il caos. Meloni: "Nessun pasticcio". Il governo pone la fiducia, domani il votoDopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle...
Leggi anche: Confindustria contro il decreto fiscale del governo: “Penalizza le imprese, lesa la fiducia”. La risposta di Giorgetti
Si parla di: Pensionati emigrati, il piano del governo per riportarli in Italia.
Carburanti, il governo ferma la maggioranza: no a nuovi aiuti per gli autotrasportatoriL’esecutivo invita i partiti al ritiro degli emendamenti al decreto fiscale che chiedevano 100 milioni in più contro il caro gasolio. La retromarcia a pochi ... repubblica.it
Confindustria contro il decreto fiscale del governo: Penalizza le imprese, lesa la fiducia. La risposta di GiorgettiMa la tensione non cala e in serata interviene direttamente il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini: Apprendiamo con forte preoccupazione la mancanza di risorse destinate agli esodati legati ... quotidiano.net