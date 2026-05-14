Decreto fiscale il governo pone la fiducia e le opposizioni insorgono | Incapaci di affrontare la crisi sociale

Il governo ha posto la fiducia sul decreto fiscale durante l'esame in Senato, dove sono stati presentati oltre 400 emendamenti. La discussione si è conclusa ieri, segnando il passaggio della legge attraverso questa fase. Le opposizioni hanno manifestato critiche, accusando il governo di non riuscire a gestire adeguatamente la crisi sociale. La discussione parlamentare continua, mentre il decreto si avvicina alla sua definitiva approvazione.

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