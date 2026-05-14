Decima Coppa Italia e scudetto | l’Inter prepara una maglia storica per il 2026 27

L’Inter sta valutando di inserire una stella d’argento sulla maglia per la stagione 202627, in seguito alla richiesta della società. La decisione deriva dal doppio successo in Coppa Italia e nello scudetto, ottenuto con Cristian Chivu. La società nerazzurra sta considerando questa modifica come un modo per celebrare i traguardi raggiunti e rendere più distintiva la divisa ufficiale in futuro. Al momento, non sono stati ancora annunci ufficiali o dettagli definitivi sulla scelta finale.

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di Lorenzo Vezzaro Coppa Italia e tricolore sulla divisa: la società nerazzurra valuta la richiesta per la stella d’argento dopo il double di Cristian Chivu. La vittoria dell’Olimpico non arricchisce solo la bacheca del club, ma avrà un impatto diretto sull’estetica della prossima divisa ufficiale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter si appresta a vivere una stagione con una maglia celebrativa del dominio nazionale, esibendo contemporaneamente i due simboli principali del calcio italiano. Il ritorno della coccarda e dello scudetto. Nella prossima stagione, l’Inter avrà due simboli tricolori: lo scudetto per aver vinto il campionato e la coccarda per aver conquistato la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Decima Coppa Italia e scudetto: l’Inter prepara una maglia storica per il 2026/27 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: L'Inter fa il doblete, dopo lo scudetto ecco la decima Coppa Italia Coppa Italia, tutto in una notte: Inter a caccia della decima, Lazio per la svolta della stagioneCome Ulisse che mise tappi di cera nelle orecchie dei suoi marinai perché non ascoltassero il canto delle sirene. Temi più discussi: Inter, stella d'argento per l'eventuale decima Coppa Italia? Ecco cosa c'è da sapere; Coppa Italia e la stella d'argento: cos'è e cosa dice il regolamento; Inter, stella d'argento per la decima Coppa Italia? Cosa dice il regolamento; Stella d’Argento Inter: cosa prevede il regolamento sulla decima Coppa Italia. Decima #CoppaItalia. FORTISSIMI. Dentro il confine con #Marotta l’ #Inter una squadra fortissima. Non c’è nulla da dire! Fuori dal confine.. beh fuori dal confine è un pò diversa la situazione. x.com Inter, la decima Coppa Italia è realtà: Lazio sconfitta in finale all’OlimpicoI nerazzurri sfruttano due errori biancocelesti nel primo tempo e pongono le fondamenta per una vittoria mai rimessa in discussione. sportal.it Inter vince anche la Coppa Italia, la gioia incontenibile dei neroazzurri: pioggia di champagne a bordo campo e balletti in spogliatoioPazza Inter, ma di gioia, per la sua decima Coppa Italia. Dopo lo scudetto, il ventunesimo, i nerazzurri concedono il bis: dopo la vittoria travolgente in campionato, i campioni d'Italia ... ilmattino.it