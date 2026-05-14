Un dirigente ha annunciato che non parteciperà alla finale degli Internazionali di tennis. La notizia potrebbe influenzare la presenza di alcuni giocatori nel torneo. Non si conoscono ancora le reazioni di Sinner, né se gli altri membri dello staff sportivo gli comunicheranno tempestivamente la decisione. La situazione si fa incandescente, lasciando in sospeso le prossime mosse dei protagonisti coinvolti.

E ora chi glielo dice, a Sinner. Forse Cahill e Vagnozzi lo terranno all'oscuro per evitare che, disperato, si suicidi con Rublev. Che si ritiri. La notizia, ferale, è che Luigi De Siervo non presenzierà alla finale degli Internazionali. Dice che dovrà partire per gli Stati Uniti, dove la figlia studia. I più burloni ipotizzano che stia provando a spostare lì il derby di Roma. Il calcio non è cattivo, è che ci disegnano così L'amministratore delegato della Lega Serie A che in questi giorni si sta accapigliando con lo Stato mandando nel caos il calendario della prossima giornata, è stato beccato dai giornalisti a margine...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Siervo: “Non andrò alla finale degli Internazionali”. Sinner se la sentirà di giocare lo stesso?

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