Dani Rojas un po’ come Gullo l’attore di Ted Lasso giocherà davvero negli Stati Uniti

Dani Rojas, noto personaggio di una serie televisiva, si prepara a disputare una partita negli Stati Uniti, seguendo le orme di un ex calciatore che aveva già giocato in quel paese. La notizia si collega a un passato televisivo, dove un altro atleta, con un nome che richiama un luogo del Nord Italia, aveva partecipato a un reality dedicato al calcio. Entrambi i casi evidenziano un collegamento tra il mondo dello spettacolo e quello dello sport, con un focus su trasferimenti internazionali.

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Dani Rojas un po’ come Francesco Gullo, per chi ha la perversione di ricordare il mitico Cervia del reality “Campioni, il sogno”. L’allenava Ciccio Graziani. Cristo Fernández, l’attore che interpreta l’attaccante messicano nella squadra allenata da Ted Lasso nella popolare serie di Apple Tv ha davvero firmato un contratto da professionista. Da Ted Lasso alla realtà. L’attaccante e attore messicano di 35 anni ha firmato con l’El Paso Locomotive FC, squadra che milita nella USL Championship americana, la seconda divisione americana. I termini dell’accordo, inclusa la sua durata, non sono stati resi noti, scrive il New York Times. “Il calcio è... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dani Rojas un po’ come Gullo, l’attore di Ted Lasso giocherà davvero negli Stati Uniti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Riassunto Ted Lasso - Stagione 3 Sullo stesso argomento Cristo Fernandez attore di Ted Lasso diventa calciatore professionista negli Usa, la storia di "Dani Rojas"L’attore Cristo Fernandez, famoso per aver interpretato Dani Rojas nella serie Ted Lasso, ha firmato un contratto da calciatore professionista con... Perché in Ted Lasso si gioca davvero a pallone. A partire da Dani Rojas...C'è Keeley, responsabile marketing, e c'è Dani Rojas, la stella della squadra, che le pende dagli occhi. Si parla di: Mancini jr e il futuro: La Sampdoria è la mia seconda pelle. Vorrei rimanere qui a vita. Far Cry 6: un cosplay di Dani Rojas femminile e in compagnia del fido ChorizoSono passati ormai quasi due anni dal debutto di Far Cry 6, ultimo episodio della saga di sparatutto openworld di Ubisoft che porta i giocatori sull'isola di Yara per combattere i soldati ... everyeye.it El actor que encarna a Dani Rojas en Ted Lasso ¡cerca de fichar por un club profesional!Dani Rojas podría dar el salto de Apple TV al fútbol profesional real. El actor Cristo Fernández, que encarna al delantero ficticio del AFC Richmond en la aclamada serie Ted Lasso, está a prueba en el ... mundodeportivo.com