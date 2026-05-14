L’attaccante, che in passato ha vestito la maglia di una squadra di Serie A, si trova attualmente in una fase difficile della sua carriera. Dopo aver partecipato all’Europeo, ha vissuto un momento di crisi, culminato con un rendimento senza reti in campionato. Questa situazione ha portato alla sua esclusione dal roster della Nazionale in vista del Mondiale negli Stati Uniti. Nel frattempo, la sua presenza sui campi si è ridotta e le prestazioni non sembrano migliorare.

di Luca Fiore Morata sta vivendo un periodo complicato: il rendimento deludente in campionato lo allontana dalla Nazionale in vista del Mondiale negli Stati Uniti. Alvaro Morata sta attraversando un momento estremamente negativo della sua carriera. Il rendimento nel Como risulta sotto le aspettative di Cesc Fabregas e di tutto l’ambiente comasco. Nelle 24 partite disputate scendendo in campo nella massima serie, l’attaccante non ha mai segnato, fallendo anche un calcio di rigore. L’unico centro stagionale dello spagnolo è arrivato in Coppa Italia contro la Fiorentina. Nelle gerarchie lariane partiva avanti, infatti nelle prime giornate è stato schierato con costanza dall’allenatore spagnolo, ma il centravanti è stato scavalcato da Douvikas che si è preso il posto da titolare a suon di gol e prestazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dall’Europeo all’incubo lariano: l’ex Juve Morata affonda sul lago di Como con zero reti in campionato e l’esclusione dal Mondiale

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