Dalle giacche militari ai calzini bianchi | i capi icona di Michael Jackson sono di nuovo in trend

Il film biografico “Michael” dedicato a Michael Jackson è appena uscito nelle sale, riaccendendo l’attenzione sui capi di abbigliamento che hanno reso famoso il cantante. Tra giacche militari e calzini bianchi, alcuni dei suoi look più riconoscibili sono tornati di tendenza. La pellicola ripercorre la carriera e la vita del Re del pop, attirando nuovi appassionati e fan di lunga data.

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I l film biografico “Michael” dedicato a Michael Jackson è arrivato nelle sale e il Re del pop torna al centro delle scena. Oltre a rispolverare i suoi brani leggendari e i suoi inimitabili passi di danza, i fan e le nuove generazioni stanno riscoprendo anche the man in the mirror. I suoi look, così come la sua musica ibrido di pop, soul, funk e disco, attingevano dai mondi più svariati: dall’hip hop anni ’70 agli antichi ritratti della nobiltà europea. Tanto imitato da aver dovuto brevettare alcuni dei suoi capi più iconici per impedire che venissero copiati indiscriminatamente, il suo stile è tornato a dettare tendenza. O forse, non ha mai smesso.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalle giacche militari ai calzini bianchi: i capi icona di Michael Jackson sono di nuovo in trend ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La suora fan di Michael Jackson diventata virale: “Pregavo e ascoltavo Michael Jackson”Una suora, un post su Instagram e una passione inaspettata: così nasce una delle storie virali più sorprendenti degli ultimi giorni. Michael Jackson rivive nei costumi di Marci Rodgers: nel film anche capi realmente indossati dal Re del PopI costumi del film sono stati ricreati fedelmente da Marci Rodgers; ci sono anche capi realmente indossati dal Re del Pop comprati all'asta da Lady...