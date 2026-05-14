Dal 17 al 22 maggio all’Università di Parma la conferenza internazionale sulla matematica
Tra il 17 e il 22 maggio si svolgerà all’Università di Parma una conferenza internazionale dedicata alla teoria della regolarità per equazioni alle derivate. L’evento si terrà nell’Aula Magna “Scivoletto” del Plesso Carissimi, situato in borgo Carissimi 10. La conferenza, intitolata (Ir)Regularity @Parma I, riunisce studiosi provenienti da diversi paesi e si inserisce nel contesto degli incontri dedicati alle questioni matematiche legate alle soluzioni di equazioni differenziali.
Dal 17 al 22 maggio è in programma all’Università di Parma la conferenza internazionale (Ir)Regularity @Parma I, nell’Aula Magna “Scivoletto” del Plesso Carissimi (borgo Carissimi 10)La conferenza si colloca nel panorama internazionale della teoria della regolarità per equazioni alle derivate. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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