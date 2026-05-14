Durante una seduta al Senato, il senatore ha rivolto una domanda provocatoria al premier, chiedendo: «Da quanto non fa la spesa?». La risposta del presidente del Consiglio è stata una semplice reazione di silenzio, che ha attirato l’attenzione dei presenti. La discussione si è poi incentrata su confronti tra i rappresentanti delle diverse forze politiche, con scambi di battute e critiche che hanno caratterizzato la giornata. La seduta si è conclusa con un clima teso e carico di tensioni.

Una giornata segnata da tensioni politiche, scambi accesi e polemiche incrociate ha animato il premier time al Senato, trasformando il consueto appuntamento di confronto parlamentare in un confronto dal tono particolarmente acceso. Al centro della scena la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiamata a rispondere alle interrogazioni delle opposizioni in un clima definito da molti osservatori come più orientato allo scontro politico che al dibattito istituzionale. Le discussioni hanno coinvolto diversi esponenti dell’opposizione, tra cui Matteo Renzi e Francesco Boccia, che hanno scelto toni e riferimenti politici giudicati dalla maggioranza come provocatori, alimentando un botta e risposta che ha rapidamente superato i confini del confronto tecnico sui temi di governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Da quanto non fa la spesa?”. Il senatore provoca Meloni che lo ammutolisce così

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