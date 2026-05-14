Cristian Gallella ha recentemente commentato sui social media per negare di aver tradito l’ex moglie. La vicenda è tornata alla ribalta dopo che Tara Gabrieletto ha spiegato i motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio. Gallella ha scritto di aver scoperto una relazione della ex partner, senza fornire ulteriori dettagli. La discussione sui social ha attirato l’attenzione di diversi utenti e media.

Nei giorni scorsi Tara Gabrieletto ha rivelato il motivo che ha causato la fine del suo matrimonio con Cristian Gallella. Senza mezzi termini ha fatto sapere di averlo lasciato dopo aver scoperto che la tradiva, un tradimento che a detta sua andava avanti da mesi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche detto che l'ex marito provò a recuperare il loro rapporto ma lei non riuscì a perdonarlo perché credeva che avrebbero vissuto entrambi male. A detta sua se fossero tornati insieme lei lo avrebbe costantemente controllato e sarebbe stato un inferno. Nelle scorse ore anche Cristian Gallella ha rotto il silenzio, sui social ha infatti fornito ai fan la sua versione dei fatti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cristian Gallella nega di aver tradito l’ex moglie, lo sfogo social: “Ho scoperto la sua relazione con…”

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