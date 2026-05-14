La Cremonese si affida a Bonazzoli per cercare di raggiungere la salvezza, con l’attaccante che si avvicina alla doppia cifra di gol. Nei momenti più recenti, la squadra ha segnato solo sette volte nelle ultime tredici trasferte. L’allenatore ha scelto di puntare sul contributo di Bonazzoli, che continua a essere il punto di riferimento in attacco. La squadra si prepara a sfruttare le occasioni per incrementare il suo score in vista delle prossime partite.

Se la sfida col Pisa era l’ultima spiaggia, la trasferta di Udine va oltre, molto oltre. Perché potrebbe anche emettere un verdetto. Nella sventurata ipotesi, per i grigiorossi, in cui il Lecce dovesse battere il Sassuolo e la Cremonese perdere con l’Udinese, la squadra di Giampaolo sarebbe ufficialmente in Serie B. La Cremo cammina su un crinale che da una parte dà verso l’abisso e dall’altra disegna ancora l’orizzonte di una salvezza possibile. Però contro i friulani non si può proprio sbagliare. E allora le impellenze sono poche, ma chiare: tenuta mentale di ferro, votarsi agli uomini chiave e ritrovare anche in trasferta il feeling con il gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese, la salvezza passa dai gol di Bonazzoli: è a un passo dalla doppia cifra

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