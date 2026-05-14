Costruire la carriera musicale oltre il talento | Tiziana Tentoni ospite alla Fondazione Masini

Durante le celebrazioni per il centenario di Angelo Masini, la Fondazione Masini ha invitato Tiziana Tentoni come ospite. La manifestazione si svolge in un momento in cui l’ente si impegna a sostenere le giovani promesse del panorama musicale. L’evento si concentra sul rapporto tra talento e percorso professionale, offrendo uno spazio di confronto e ispirazione per gli artisti emergenti. La presenza della cantante e interprete sottolinea l’attenzione della fondazione verso il percorso di crescita degli artisti.

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