Costruire la carriera musicale oltre il talento | Tiziana Tentoni ospite alla Fondazione Masini
Durante le celebrazioni per il centenario di Angelo Masini, la Fondazione Masini ha invitato Tiziana Tentoni come ospite. La manifestazione si svolge in un momento in cui l’ente si impegna a sostenere le giovani promesse del panorama musicale. L’evento si concentra sul rapporto tra talento e percorso professionale, offrendo uno spazio di confronto e ispirazione per gli artisti emergenti. La presenza della cantante e interprete sottolinea l’attenzione della fondazione verso il percorso di crescita degli artisti.
Nel cuore delle celebrazioni per il centenario di Angelo Masini, la Fondazione intitolata al celebre tenore rinnova il proprio impegno verso le nuove generazioni di artisti. Coerentemente con la visione del grande interprete, che ha sempre dedicato particolare attenzione alla crescita dei giovani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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