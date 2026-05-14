Così si penalizzano 200 famiglie | Civico22 contro le nuove strisce blu
Civico22 ha diffuso una nota riguardo alle nuove tariffe delle strisce blu. Gli autori della comunicazione sostengono che queste modifiche penalizzano circa 200 famiglie. Si tratta di un intervento pubblicato in un breve comunicato, firmato da tre rappresentanti del movimento, che evidenzia le conseguenze di una decisione presa senza dettagli aggiuntivi sul provvedimento. La nota è stata pubblicata con l’obiettivo di esprimere una posizione e di informare il pubblico sulle ripercussioni percepite.
Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Argemino Parente, Silvio Baccari, Giuseppe Iorio di Civico22. “Alcuni residenti di via Giuseppe Pasquali, via Pasquale Capilongo e delle zone limitrofe hanno manifestato preoccupazione per l’imminente installazione delle colonnine per il pagamento della sosta sulle strisce blu, più o meno a metà di quelle due strade. Attualmente, via Pasquali e via Capilongo sono riservate ai residenti della zona Duomo, con stalli delimitati perciò da strisce gialle. Destinare in buona parte, o del tutto addirittura, quegli spazi alla sosta a pagamento renderebbe ancora più difficoltoso il parcheggio in Centro Storico: si tratta infatti di oltre quaranta, preziosi stalli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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