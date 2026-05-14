Così si penalizzano 200 famiglie | Civico22 contro le nuove strisce blu

Civico22 ha diffuso una nota riguardo alle nuove tariffe delle strisce blu. Gli autori della comunicazione sostengono che queste modifiche penalizzano circa 200 famiglie. Si tratta di un intervento pubblicato in un breve comunicato, firmato da tre rappresentanti del movimento, che evidenzia le conseguenze di una decisione presa senza dettagli aggiuntivi sul provvedimento. La nota è stata pubblicata con l’obiettivo di esprimere una posizione e di informare il pubblico sulle ripercussioni percepite.

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